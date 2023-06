Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Marcel Matz convida Schmidt para ir ao voleibol do Benfica Treinador do voleibol também é presença assídua no Estádio da Luz e não escondeu o orgulho pela conquista do campeonato de futebol





• Foto: David Cabral Santos