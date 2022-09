Marcel Matz critica adeptos que não ficaram até ao fim do Benfica-Vizela: «Quem saiu antes... perdeu!»

Ontem, mais uma vez, vi alguns adeptos deixando o estádio com 10, 15, 20min antes fim do jogo. Eu acho isso muito ruim. Falta de apoio. Na hora do gol da virada gravei um vídeo que tinha um recado para eles, mas ai cortei na hora de publicar. Valia mais a festa!!! pic.twitter.com/tj2Q1Sbf0q — Marcel Volei (@marcelvolei) September 3, 2022

Para lá de ser treinador da equipa de voleibol do Benfica, o brasileiro Marcel Matz é também um ferveroso fã da equipa de futebol dos encarnados e foi nessa condição que, na sexta-feira, foi à Luz para acompanhar o duelo com o Vizela. Uma partida que o Benfica apenas venceu com um golo no último minuto, num momento em que já muitos adeptos estavam... bem longe da Luz. Algo que mereceu críticas por parte do próprio Matz nas redes sociais."Ontem, mais uma vez, vi alguns adeptos deixando o estádio com 10, 15, 20 minutos antes fim do jogo. Eu acho isso muito ruim. Falta de apoio. Na hora do golo da reviravolta gravei um vídeo que tinha um recado para eles, mas aí cortei na hora de publicar. Valia mais a festa!!!", escreveu o técnico da equipa de voleibol dos encarnados, numa publicação na qual anexou o tal vídeo... sem o corte referido. "Coloco hoje. Obrigado à grande maioria que fica até o fim. Faz a diferença. Ajuda mesmo! Ontem foi a prova disso", acrescentou.