Marcelino: «Se fosse treinador contrataria o Guedes em vez do Cavani»

Depois de ter falado à Rádio Renascença de forma bastante elogiosa de Gonçalo Guedes , Marcelino Toral voltou a deixar palavras positivas sobre o jogador do Benfica. O seu nome nem foi puxado à conversa, quando falava na antevisão ao Athletic-Valencia, mas surgiu no âmbito de uma comparação feita entre o conjunto valenciano desta época e o da anterior. Aí, à Onda Vasca, o técnico não teve dúvidas em até o colocar num patamar superior a um nome de referência do futebol dos últimos anos: Edinson Cavani."[O Valencia atual] É muito diferente. Tem jogadores distintos e este ano não estão os dois que na temporada passada eram chave: Guedes e Soler. O Valencia de Gattuso é uma equipa vistosa, gosto de vê-los, mas é muito penalizado porque não é suficiente eficaz", começou por dizer, antes de falar uma vez mais de Guedes em comparação com um atual avançado do plantel che."[Cavani] É um avançado rematador, mas a mim o Guedes parece-me mais decisivo no Valencia da época passada do que o Cavani nesta. Se fosse treinador contrataria o Guedes em vez do Cavani, mesmo sabendo que o Cavani é um grandíssimo futebolista. Mas o grande Cavani foi aquele de há de uns anos...", explicou.