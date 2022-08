Marcelo Branco troca o Sporting pelo Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica oficializou esta quinta-feira a contratação de Marcelo Branco, defesa de 14 anos que na última época alinhou no Sporting.O jovem lateral-direito vai começar na equipa de iniciados dos encarnados nesta que é que a segunda vez que vai envergar a camisola do clube da Luz. Marcelo Branco representou o Benfica nas temporadas 2016/17 e 2017/18.Na ainda curta carreira, o defesa português alinhou ainda no Futebol Benfica e Atlético.