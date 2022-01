Marco Pimenta responsável pelas bolas paradas no Benfica

Marco Pimenta, treinador-adjunto das águias, faz o papel que o próprio Nélson Veríssimo fazia quando este integrava a equipa técnica de Bruno Lage: fica responsável pelos lances de bola parada. Sempre que houve um canto ou um livre mais perigoso para a área, Pimenta levantou-se do banco e aproximou-se do relvado para dar indicações aos jogadores.





Esta é apenas uma das semelhanças da equipa técnica de Nélson Veríssimo com aquela que foi liderada por Bruno Lage. Outra é o facto de os suplentes e os jogadores que entraram no segundo tempo terem ficado a trabalhar no relvado, no final da partida.