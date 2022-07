Marco Silva e a "ideia clara" de Schmidt: «Vem com a ambição que o clube exige»

Em Portugal, para disputar o Troféu do Algarve, e depois de ter sido derrotado, por 5-1, pelo Benfica, Marco Silva disse ver “ambição” em Schmidt. “ Vem com a ambição que o clube exige e merece, para um campeonato diferente. Como sabemos, mesmo sem as condições de outros países, o campeonato português tem uma dificuldade muito própria. Os treinadores são de grande qualidade e conseguem ser muito efetivos com as armas que têm. Tem a sua ideia muito clara, parece-me, e dará o seu melhor para ter sucesso”, afirmou o treinador português, de 45 anos, à TVI/‘Maisfutebol’.

O técnico falou da possibilidade de voltar a Portugal. “Tomei algumas decisões na minha carreira não tanto em função de ser o clube A, B ou C, mas pela competição e o país onde queria estar. Mesmo depois de sair do Everton, fui tendo algumas propostas, mas o meu objetivo era voltar a Inglaterra. Não quero com isto dizer que só trabalho em Inglaterra. Um dia talvez voltarei a Portugal, não consigo dizer que sim ou que não.”