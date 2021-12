Marcos Braz à partida para Lisboa: «Esse amor e ódio pelo Jorge Jesus é o Benfica que tem de resolver»

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, afirmou hoje, à partida para Lisboa, que Jorge Jesus não deu qualquer nega ao clube brasileiro. O dirigente deixou ainda uma bicada aos encarnados. "Esse amor e esse ódio que têm pelo Jorge são Portugal e o Benfica que têm de resolver. O Flamengo nada tem a ver com isso. É uma loucura essa situação", atirou, ainda no Rio de Janeiro.Antes, Braz havia desmentido a nega do amadorense. "Se não existem negociações, [Jorge Jesus] não pode ter dito não. Há muita especulação. Não podemos estar sempre a falar de A, B ou C. Vamos fazer esta viagem de forma muito tranquila e muito bem planeada. Queremos repetir o projeto que idealizámos no início de 2019. A meio desse ano, conseguimos executar algumas coisas", explicou.O vice-presidente do Flamengo vai juntar-se a Bruno Spindel, diretor-executivo de futebol do emblema carioca, que chegou na tarde deste sábado ao nosso país. "Talvez tenhamos perdido um jantar hoje, mas não atrasámos nada. Vou chegar às 6h00 [a Lisboa] e vamos trabalhar para cumprir os objetivos traçados", assegurou.A imprensa brasileira juntou Rui Vitória, recentemente despedido do Spartak Moscovo, à lista do Flamengo. Carlos Carvalhal, Paulo Sousa e Paulo Fonseca, além do treinador do Benfica, são os outros alvos. Sem falar em nomes, Braz adiantou: "Nunca viajamos sem ter proximidade em algum lado. Temos de ter cuidado para que não digam que determinado treinador seja o plano B, C, D ou E. Vamos contratar um treinador com tempo e tranquilidade, da mesma forma que em 2019 fomos buscar Jorge Jesus."Embora a proridade seja a contratação de um treinador, Braz não fechou a porta a reforços na deslocação a Portugal.