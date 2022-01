E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, admitiu esta segunda-feira o interesse em Everton, mas garante que o clube não está preparado para pagar "o valor que o Benfica desembolsou"."O jogador interessa, mas o Flamengo sabe das dificuldades. Ele foi contratado por mais 21 milhões de euros, um valor que nós nem pensamos em pagar. Não fizemos nenhuma proposta oficial, não colocámos nada no papel", disse durante a apresentação de Marinho, outro reforço do 'mengão'.E acrescentou. "O que nós fizemos foi saber se ele tinha interesse em voltar para o Brasil. Está-se a aproximar o Mundial, acredito que possa ser um dos pontos que o faça pensar num regresso. Não temos nada definido", confessou.