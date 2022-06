Marcos Braz confirma que Everton está a caminho do Flamengo

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, confirmou esta quinta-feira em conversa com a 'ESPN Brasil' que Everton, do Benfica, está a caminho do Brasil para reforçar o mengão.Questionado pela jornalista Isabelle Costa "se vinha coisa boa por aí", o dirigente da formação brasileira não hesitou e respondeu de imediato: "Cebolinha". O negócio, recorde-se, deve render aos cofres das águias 13,5 milhões de euros, além de outros 2,5 M€ em objetivos O dirigente do Flamengo confirmou ainda o interesse do clube em Enzo Fernández, um dos alvos do Benfica no mercado de verão.