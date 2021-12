Marcos Braz diz que ainda vai tomar café com Jorge Jesus e rejeita "indecência"

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, falou esta segunda-feira em exclusivo à CMTV, afirmando que ainda vai tomar café com Jorge Jesus antes de regressar ao Brasil e lembrando a ação de Luís Filipe Vieira, quando o antigo presidente do Benfica viajou até ao Rio de Janeiro para convencer o treinador a voltar às águias, numa altura em que ainda tinha contrato com o Flamengo."Muito provavelmente vou tomar café com o Jorge Jesus até ir embora, tal como sempre tomei. O Jorge tem jogos importantes aqui e está focado, mas o Jorge está com a cabeça que tem contrato com o Benfica até maio do ano que vem, mas também não é problema porque quanto o presidente do Benfica foi lá atrás do Jesus e ele também tinha contrato connosco. Não estaria a fazer nenhuma indecência porque quando ele foi lá [Luís Filipe Vieira] ele também tinha contrato. Não é um contra-ataque, tenho carinho pelos adeptos do Benfica", atirou.