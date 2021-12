Marcos Braz e Bruno Spindel no Dragão para assistir ao FC Porto-Benfica

Marcos Braz e Bruno Spindel vão estar no Estádio do Dragão para assistir ao FC Porto - Benfica, na noite desta quinta-feira, sabe. Os dirigentes do Flamengo continuam em Portugal à procura de resolver o dossiê técnico e vão aproveitar a permanência em território luso para marcar presença no clássico.Mesmo sem Jorge Jesus no banco das águias, o principal ponto de interesse para os representantes do 'Mengão' será a perfomance dos encarnados nesta partida.De resto, esta situação abre fortes perspetivas de que, continuando em Portugal, Marcos Braz e Bruno Spindel podem vir a estar também no clássico do campeonato, no dia 30, no qual Jorge Jesus já estará presente.Os dois dirigentes, recorde-se, estão em Portugal à procura de fechar acordo com um treinador e já estiveram reunidos com Jorge Jesus nos últimos dias.