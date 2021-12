Marcos Braz: «Não vou ficar aqui a torcer para o Benfica perder o jogo»

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, garantiu que ainda não falou com Jorge Jesus. Questionado ainda sobre se duas derrotas do Benfica com o FC Porto seriam benéficas para as suas intenções, no sentido de puderem motivar a saída de Jesus da Luz, o dirigente do Mengão deixou claro."Não vou ficar aqui a torcer para o Benfica perder o jogo. Jorge Jesus será sempre uma opção mas ele agora está com contrato. Isso não é problema pois quando Luís Filipe Vieira foi ao Brasil ele tinha contrato. Ele é opção desde que esteja aberto a isso. Em nenhm momento o encontrei ou falei com ele, em respeito ao Benfica, pelos jogos que tem, e em respeito pelo Jorge Jesus", referiu Marcos Braz à SIC Notícias.Numa altura em que se fala também de Vítor Pereira para assumir o comando técnico do clube brasileiro, Braz mantém tudo em aberto, mesmo que os clássicos corram mal às águias: "Se vou esperar por esses dois jogos? Posso até voltar de Portugal com outro treinador".