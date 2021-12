Marcos Braz reconhece que Jorge Jesus é "opção" para o Flamengo: «Vamos dar tempo ao tempo»

Rodolfo Landim foi reeleito na última madrugada presidente do Flamengo e logo após serem conhecidos os resultados, Marcos Braz reconheceu que o regresso de Jorge Jesus é uma "opção"."Jorge Jesus tem um contrato em vigor, tem dois compromissos importantíssimos nos próximos 20 dias. É uma temeridade eu chegar e falar de Jorge Jesus até pela situação dele no Benfica neste momento. É um treinador que deu certo no Flamengo, é um técnico que tem bastante conexão com os adeptos, até porque ganhou muito aqui. Vamos dar tempo ao tempo. Sem estar na inércia, mas com calma. Vamos ter um treinador com uma comissão técnica para, em 2022, podermos voltar aos títulos", disse Marcos Braz citado pelo Globoesporte.E continuou: "Jorge Jesus não é um plano, é uma opção. O que estou a dizer é que não vamos mexer antes de acabar o Campeonato Brasileiro. Temos dois jogos, contra Santos e Atlético-GO. Vou lá estar, como em todos os jogos. Depois iremos olhar para o mercado. Mas não há nenhum agente a mapear o mercado. Quem está a ver e analisar quem pode de facto treinar o Flamengo é o departamento de futebol do Flamengo".