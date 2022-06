Marcos Braz tinha alarme no telemóvel para ligar a Everton: «Passei dez dias a telefonar-lhe»

Everton foi esta segunda-feira confirmado como reforço do Flamengo até 2026 mas os brasileiros tentavam há muito a mudança do extremo para o Rio de Janeiro. A revelação foi feita hoje por Marcos Braz com vários pormenores sui generis à mistura."O interesse no Everton é de longa data. Ele ainda no Grémio já nos interessava. Quando soubemos que ele teria a possibilidade de ser vendido, averiguámos o que poderia ser feito, mas o Benfica foi muito forte, com números que o Flamengo não conseguiria [n.d.r. contratado por 20 milhões de euros], na época, nem se tentar. Tínhamos uma outra visão do nosso plantel, com outras necessidades, em outras posições, mas o interesse começou nessa data. No começo deste ano e no final do ano passado, voltámos a ter interesse nele. Pus um alarme no meu telefone, em que todos os dias às 17 horas [21 horas de Lisboa] me lembrava de ligar para ele. Passei dez dias a telefonar-lhe, perguntando se havia interesse", começou por contar o vice-presidente para o futebol do Flamengo citado pela Super Rádio Brasil.A transferência não sucedeu já que o Benfica ainda decidia a sua vida na temporada."O Benfica estava em competições importantes e ele, profissional como é, não poderia sair naquela data. Todas as coisas têm o seu tempo. Estamos felizes com esta contratação. É um jogador de seleção brasileira, que faz muitos golos, muitas assistências. É disso que precisamos aqui. Tenho a certeza absoluta que ele dará certo aqui", explicou.