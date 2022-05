Mario Gotze deixa futuro em aberto: «Vamos ver o que acontece na próxima semana»

Mario Gotze, médio do PSV associado ao Benfica, deixou o futuro em aberto depois de terminar a época pelo clube de Eindhoven."Tenho contrato. Vamos ver o que vai acontecer", começou por dizer, à 'ESPN', antes de voltar ao tema ao ser questionado sobre a hipótese de vencer a Eredivisie face às mudanças no rival Ajax. "É importante acabarmos a época. Para mim é importante descansar e ver o que vai acontecer. Tenho contrato aqui, por mais duas épocas, vamos ver o que acontece. O Ajax vai mudar de treinador, vai ter novos jogadores. Sabemos onde estamos", frisou.Por fim, mostrou que os próximos dias podem ser decisivos. "Vamos ver o que acontece na próxima semana. Não posso dizer ainda o que vai acontecer", salientou.O jogador que foi orientado por Roger Schmidt apontou ainda a época do PSV como positiva. "Podíamos ter estado na Liga dos Campeões, mas acabámos a época na Conference League e tivemos um bom desempenho. No campeonato não foi suficiente, tivemos algumas fases em que não fomos bons os suficientes. Foi uma boa época", analisou.