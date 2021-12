Mário Monteiro acompanha Jorge Jesus no adeus ao Benfica pela segunda vez, depois da primeira passagem pela Luz ter acontecido entre 2009 e 2015. O preparador físico, de 57 anos, despediu-se do "clube de menino" após frustradas as expectativas."Despeço-me do meu clube de menino; do clube que até hoje guardo com esmero faixas já amareladas pelo tempo. Esta passagem não foi, de longe, da forma como sonhávamos, ainda mais vindo motivados após grandes conquistas no estrangeiro. Encerro, enfim, o meu percurso futebolístico no meu país. Aos verdadeiros benfiquistas e aos amigos que lá deixo (e que continuam cá fora), o meu muito obrigado! Ser benfiquista é ter na alma a chama imensa que nos conquista", vincou numa publicação partilhada na conta pessoal de Instagram.