Marselha como último teste do Benfica

O Marselha deverá ser o último adversário do Benfica na pré-temporada, a 25 de julho, segundo informou o jornal ‘La Provence’. As águias agendaram um encontro particular para a Luz, no dia acima referido, mas sem revelarem o adversário em causa. Quatro dias antes, os franceses devem medir forças com o Sp. Braga. Quanto ao Benfica, amanhã tem novo teste no Benfica Campus, diante do Sp. Covilhã. Seguem-se Farense (sábado) e Belenenses SAD (terça-feira).