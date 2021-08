Martim Ferreira assina contrato profissional com o Benfica

O Benfica anunciou esta sexta-feira que Martim Ferreira assinou contrato profissional com o clube. O lateral de 17 anos vai para a quinta época ao serviço do clube.





"É um grande orgulho para mim. Significa que o Benfica acredita nas minhas capacidades", afirmou o jogador ao canal oficial do clube.Martim Ferreira chegou ao Benfica durante a época 2017/2019 proveniente do Estoril, clube que representou durante três épocas."As coisas estão a correr bem, é sempre bom jogar com colegas mais velhos ao meu lado, a qualidade é outra. Estou confiante, sinto que evoluí muito desde que aqui cheguei. O objetivo de todos aqui é chegar à equipa principal do Benfica, e eu não sou exceção", concluiu.