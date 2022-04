Martim Neto deixa promessa para a final: «Vamos fazer tudo para que seja desta»

Autor do primeiro golo do Benfica diante da Juventus, na meia-final da Youth League, Martim Neto já aponta ao encontro decisivo, na segunda-feira, deixando uma promessa. "Vamos fazer tudo para que seja desta que o Benfica consiga ganhar a Youth League. Queremos dar isso ao clube", sublinhou o médio, ao Canal 11. Recorde-se que os encarnados vão disputar a final da competição pela quarta vez tendo perdido as anteriores três.O futebolista, de 19 anos, que também marcou um dos penáltis, comentou a partida com os italianos. "Foi um grande jogo da nossa parte, com muito sacrifício e força de vontade. Fizemos dois golos, depois tivemos um lance infeliz para o Samu [Samuel Soares], que levou vermelho, e jogámos mais de uma hora com 10 elementos. Nos penáltis, tivemos muito controlo emocional e, com as defesas do André [Gomes] conseguimos ganhar", disse, asseverando: Temos muita confiança em todos os guarda-redes: o André, o Samu e o Ricardo não foi convocado hoje."Martim Neto explicou a estratégia. "Pressionamos sempre alto, para condicionar a primeira fase de construção deles. Com menos um, baixámos o bloco, mas com estas armas temos tudo para vencer o próximo jogo."