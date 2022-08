Martim Neto e a Taça Intercontinental Sub-20: «Queremos entrar com tudo para ganhar mais um troféu»

Martim Neto foi o porta-voz da ambição da equipa Sub-19 do Benfica para a primeira edição da Taça Intercontinental Sub-20, que os encarnados vão disputar frente ao Peñarol, vencedor da Taça Intercontinental Sub-20, no domingo no Estádio Centeário, em Montevideu, no Uruguai."É mais um troféu que queremos ganhar, como todos os jogos em que entramos com este símbolo ao peito. Vamos com muito respeito pelo adversário, mas também queremos entrar com tudo para ganhar mais um troféu para o clube", começou por referir à BTV, à partida da equipa para o Uruguai esta quarta-feira."É uma boa experiência para todos, uma experiência nova, uma boa oportunidade para mostrar o nosso futebol, a nossa qualidade a outros adeptos e vamos com esse espírito", apontou o médio sobre um troféu que será disputado pela primeira vez este ano.Antes do jogo decisivo, os encarnados ainda vão realizar dois treinos no Uruguai. "Temos alguns dias para prepararmos o jogo. Vamos com alguma antecedência para nos prepararmos para o jet lag, temos tudo preparado para fazermos um bom jogo", concluiu.