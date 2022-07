Martim Neto em estreia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Martim Neto somou ontem os primeiros minutos na pré-temporada. O médio campeão europeu sub-19 foi lançado no início da segunda parte do jogo com o Fulham.

O futebolista, de 19 anos, estreou-se oficialmente na última jornada do campeonato passado, no reduto do Paços de Ferreira. Martim Neto está integrado na pré-época desde o primeiro dia.

Weigl, esse, voltou a ser utilizado, depois de ter falhado o encontro com o Nice. Como o nosso jornal antecipou, o alemão recuperou de um problema no pé direito e esteve em campo na segunda parte. João Victor e Ristic continuam indisponíveis.