Martim Neto foi operado e vai ficar de fora os dois próximos meses

Martim Neto foi operado e vai ficar de fora nos dois próximos meses. De acordo com o que foi possível apurar, o médio foi submetido a uma cirurgia ao menisco do joelho direito, de modo a resolver um problema que o vinha a afetar há algum tempo. Nesta altura, o jogador do Benfica já teve alta e irá estar fora de competição, pelo menos, até ao final de março. Ainda assim, a expectativa é que ainda possa vir a ser opção na equipa B até ao final da temporada.Refira-se que, depois de ter feito a pré-época sob as ordens de Roger Schmidt, o jogador voltou à equipa B, mas, ao contrário do que seria expectável, vinha a ter um papel secundário na formação secundária das águias. Até ao momento, tinha apenas sido opção em 11 encontros, totalizando 721 minutos de competição. Números muito inferiores aos esperados, tendo em conta a importância que teve na época transata, onde também foi um dos obreiros da UEFA Youth League. Os problemas físicos foram uns dos responsáveis por esta quebra de rendimento e foi por isso que os responsáveis do clube da Luz decidiram avançar já para a cirurgia.Agora, resta saber qual será o futuro do jogador no Benfica. Recorde-se que o jovem, de 20 anos, tem contrato apenas até ao final da temporada, ainda que tivesse ficado prevista uma renovação no final da temporada. Veremos se esse objetivo se mantém e se, na próxima temporada, continuará a ser um jogador dos quadros do Benfica.