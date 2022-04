Martim Neto garante que "nada está certo" quanto ao futuro: «Vou honrar o símbolo»

Martim Neto termina contrato com o Benfica em junho próximo mas esclareceu que não há garantia alguma se fica no clube ou se deixa a Luz em definitivo"Vou continuar a trabalhar no clube como sempre trabalhei. Vou honrar o símbolo que tenho ao peito que é muito grande. Logo se vê o que vai acontecer", disse ao canal 11 que "nada está certo" quanto ao futuro.O médio formado no Seixal garante que irá mostrar-se para ser possivelmente chamado à equipa principal, caso fique na Luz."Depende sempre do treinador que vier, se aposta ou não [em mim]. Vou trabalhar sempre como sempre trabalhei e vou esperar pela minha oportunidade. Se a tiver vou agarrá-la", deixou claro.