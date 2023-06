Martim Neto renova com o Benfica

Martim Neto vai renovar com o Benfica. O médio, de 20 anos, vai continuar ligado ao clube da Luz por mais cinco temporadas, de acordo com o que foi possível apurar. Um volte-face num processo que se arrastava há vários meses. O jogador tinha várias propostas em mãos e resistiu muito a prolongar vínculo com as águias, mas a SAD dos encarnados conseguiu convencer Martim Neto a mudar de ideias e a renovação está selada.Recorde-se que o jogador tinha renovado há, sensivelmente, um ano, por uma época, ficando pré-estabelecido que o jogador voltasse a prolongar o vínculo com o clube da Luz no final da época. Contudo, como o jogador nunca foi aposta de Roger Schmidt - fez apenas a pré-época com o técnico alemão -, considerou mudar de emblema, tendo, inclusive, recebido várias propostas.Mas a insistência por parte das águias e a expectativa que o cenário seja diferente na próxima temporada levaram o jogador a aceitar renovar o vínculo com o clube da Luz até 2028. A presença na pré-época do jogador também está garantida, ainda que não seja certo que venha a integrar o plantel dos encarnados em 2023/24.