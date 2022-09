Martim Neto: «Tenho plena consciência de que o nosso feito na Youth League é só um ponto de partida»

Martim Neto comentou esta quarta-feira a atribuição do galardão ao Benfica pela conquista da Youth League e da Taça Intercontinental sub-20. O médio formado nos encarnados acredita que estas conquistas são "um ponto de partida"."É sempre bom ver o trabalho da nossa equipa reconhecido, mas tenho plena consciência de que o nosso feito na Youth League é só um ponto de partida na carreira de cada jogador que ergueu o troféu. Há muito caminho pela frente. Tenho o sonho de me afirmar na equipa principal do Benfica e conquistar um Mundial de quinas ao peito", frisou o jogador ao site da Federação Portuguesa de Futebol.O futebolista, de 19 anos, que está ao serviço da Seleção sub-20, antecipou ainda o embate de sexta-feira. "A Itália tem muitos jogadores com qualidade técnica acima da média, que vão participar no Mundial sub-20. Vai ser um jogo difícil e muito intenso, mas acredito que temos capacidade para ganhar. Temos de entrar focados e dar o o nosso melhor em campo", declarou Neto, jogador formado no Seixal.