Martim Neto: «Termos aqui 14 jogadores da formação é sinal que o Benfica está a apostar nisso»

Martim Neto, médio do Benfica, falou esta quarta-feira à comunicação social antes de mais um treino em St. George's Park, Inglaterra, onde as águias realizam o estágio de pré-temporada."Estou a desfrutar como qualquer jogador que vem da formação. É um orgulho estar aqui com estes jogadores de maior experiência e qualidade. Ajuda-me a aprender e a evoluir como jogador e como pessoa. Temos aqui 14 jogadores da formação, é sinal que o Benfica está a trabalhar muito bem e a apostar nisso"."Com a perspetiva de evoluir, sobretudo, e ouvir os conselhos que têm para nos dar. É tentar ajudar a equipa ao máximo. Temos um ambiente muito forte e muito bom"."Eu estou a trabalhar. Garantias não tenho nenhumas, faço o trabalho que sempre fiz e as decisões são para o treinador e para a equipa técnica"."Muita intensidade no que fazemos, temos tido treinos duros. Na pré-época é normal, para nos prepararmos para os jogos que aí vêm. Agressividade, rigor..."Vou falando com alguns, vão-me ajudando em questões técnicas e táticas, mas cada um ajuda da sua maneira. Estou aqui para aprender com todos eles, que são grandes jogadores"."Não consigo dizer, só consigo falar do grupo. É muito forte, vamos trabalhar para estarmos bem no playoff da Liga dos Campeões, e é isso que estamos a fazer, a fazer a preparação física e psicológica".