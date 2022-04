Martim Vasconcelos assinou contrato de formação com o Benfica esta quarta-feira. O defesa português, de 14 anos, está de águia ao peito desde 2020, altura em que deixou o V. Guimarães.Em declarações ao site das águias, o jovem central revelou que o jogador favorito no plantel principal é alguém que joga na mesma posição. "É o Otamendi. Tem muita agressividade, é um jogador à Benfica. Tem muita capacidade de passe e de leitura de jogo. Por isso gosto muito dele", disse, frisando que daqui por 10 anos quer "estar na equipa principal do Benfica".Martim Vasconcelos começou a carreira no Custóias e representou também o Rio Ave.