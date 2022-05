Matic em conversas com mais de cinco clubes: um deles será o Benfica

Nemanja Matic’s representatives are currently in talks with several clubs regarding a move this summer, including Benfica, Fulham, Roma, Napoli, Juventus, and others — Jonas Hen Shrag (@JonathanShrager) May 25, 2022

Nemanja Matic anuncia que vai sair do Manchester United este verão ao fim de cinco temporadas seguidas em Old Trafford. O médio sérvio, de 33 anos, vai dar um novo rumo à carreira e, segundo o jornalista Jonathan Shrager, os representantes do jogador estão em conversações com vários clubes. Um deles, será o Benfica.A efetivar-se uma mudança para a Luz, esta seria a segunda passagem do jogador já retirado da seleção sérvia de águia ao peito. No Chelsea também contou com duas passagens: antes e depois de jogar pelo Benfica.Matic alinhou pelos encarnados entre 2011 e 2014, deixando o clube a meio da época 2013/14, transferindo-se para o Chelsea por 25 milhões de euros. Chegou como 'moeda de troca' no negócio de David Luiz, consumado em 2011, para os clubes. Pelo Benfica, fez 99 jogos e conquistou quatro troféus: um campeonato, uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.Além do Benfica, Matic estará em conversações com Fulham, Roma, Nápoles, Juventus, entre outros.