Mattamouros elogia cobertura das eleições: «Boa decisão da direção e do presidente Rui Costa»

Jorge Mattamouros deixou este domingo elogios à tomada de posição da direção sobre o facto de, pela primeira vez, as eleições terem a cobertura mediática por parte dos canais oficiais do Benfica.





"Boa decisão da Direção do clube — em especial do Presidente Rui Costa. Muito haveria a dizer sobre o timing, motivação, ter sido arrancada a ferros, por aí fora — mas hoje não cabe. Boa decisão, Rui. Um passo no caminho certo", vincou no Twitter o advogado e sócio do Benfica que colocou uma ação em tribunal pela destituição de Luís Filipe Vieira.