Maurício Vieira de Brito: Biografia do bicampeão europeu

A vida do homem que contratou Béla Guttmann e Eusébio está agora retratada em livro. A biografia de Maurício Vieira de Brito, intitulada "Um percurso da sombra até à luz", foi apresentada na Soalheira, vila do concelho do Fundão onde o empresário e presidente do Benfica bicampeão europeu (em 1961 e 62) deixou obra.Editado pela Scribe Produções Culturais, o livro é da autoria de João Teles e pretende "ressuscitar a memória do empresário, do benemérito e do dirigente que conduziu o Benfica às maiores glórias desportivas", como foi salientado na localidade onde ia pelas raízes locais da esposa, Maria Angélica.Maurício Vieira de Brito presidiu ao Benfica entre 1957 e 1962. Faleceu em 1975 com 56 anos. "Viveu de forma intensa uma vida que correu depressa e lhe fugiu cedo", frisou o autor do livro.