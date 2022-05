Mauro Júnior referenciado pelo Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mauro Júnior, lateral do PSV, está referenciado pelo Benfica. Os jornais 'Eindhovens Dagblad' e 'Voetbal International' adiantaram ontem que Roger Schmidt quer levar o brasileiro, de 23 anos, para a Luz. Ao que Record apurou, o nome do jogador, que pode atuar nos dois flancos, já foi discutido pelos encarnados. A SAD liderada por Rui Costa está a negociar a contratação de Alexander Bah para o flanco direito da defesa e já 'amarrou' Mihailo Ristic para a esquerda. Mas ainda pensa noutro lateral-esquerdo, caso Grimaldo saia. Segundo o 'Mundo Deportivo', o Barcelona desistiu do espanhol.