Mauro Xavier questiona Jorge Mattamouros sobre alegada incompatibilidade de Soares de Oliveira

Mauro Xavier questionou Jorge Mattamouros acerca da alegada incompatibilidade de Domingos Soares de Oliveira no Benfica . Recorde-se que o advogado, numa carta para a CMVM e DSO, aquando do envio do prospeto do empréstimo obrigacionista, apontou o dedo a questões relacionadas com os direitos televisivos e a função de Soares de Oliveira na centralização dos mesmos, na medida em que é CEO da SAD das águias."Tweet aberto ao Jorge Mattamouros: sendo o Empréstimo Obrigacionista 22-25; sendo o mandato do DSO até 25; Sendo a centralização dos direitos televisivos obrigatória em 28/29; a incompatibilidade levantada surge porque? Fica convite para debater @OCantinho1904", disse o cronistano Twitter.