Maxi Rodríguez elogia: «Di María é um dos grandes»

Maxi Rodríguez não poupou elogios a Di María. "Somos amigos, aqui não há rivalidades", começou por dizer o antigo extremo que é uma figura do Newell’s Old Boys, grande rival do Rosario Central onde ‘Fideo’ se formou. "É um dos grandes. Sabemos bem o que representa Ángel para Rosario e para o mundo. Esta cidade é muito intensa, mas somos amigos e hoje [ontem] podemos dar uma grande mensagem", referiu Maxi, prometendo retribuir um dia quando Di María organizar a festa de despedida. "Ele disse-me ‘sou teu amigo, vou e não me interessa se me assobiam’. É um orgulho e um exemplo já que nunca baixou os braços. E ajudou a fazer delirar um país inteiro", frisou.