McManaman aconselha Darwin a Arsenal, Newcastle e Man. United: «Precisa de melhorar mas tem os atributos certos»

Steve McManaman é um espectador atento de Darwin Núñez. O antigo extremo inglês e agora comentador televisivo revelou que tem estado atento ao avançado do Benfica e que será uma boa aposta para os clubes ingleses se o negócio se fizer até aos 60 milhões de euros."Eu vi muita coisa dele esta temporada. Acho que ele precisa de melhorar, mas certamente tem todos os atributos certos. Marcou um belo golo contra o Sporting, no dérbi de Lisboa e foi impressionante contra o Liverpool e, para ser honesto, é provavelmente o mais impressionante que ele fez durante toda a temporada, por aquilo que assisti. Trata-se apenas de um miúdo do Uruguai, que veio de Almería e surgiu com um preço decente. Parece que está a melhorar e, se continuar assim, pode ser um jogador muito bom. Ele tem 22 anos, é grande e forte e faz golos. Ter um faro para o golo que ajuda sempre e, hoje em dia, acredito que ele pode sair por mais de 40 a 50 milhões de libras [entre 47,5 e 60 milhões de euros]. O Benfica vai querer mais do que isso por causa de todos os golos que marcou. Não acho que seja muito arriscado apostar nele, sendo honesto. O Arsenal, Newcastle e até o Manchester United precisarão de um avançado porque o Edinson Cavani deve sair no final da temporada e o Cristiano Ronaldo está a chegar ao fim de carreira", começou por explicar ao site 'Horse Racing', recordando o valor que os reds investiram em janeiro em Luis Díaz, ex-FC Porto."O preço não é enorme, pois vimos recentemente o Liverpool pagar 45 milhões de euros pelo Luis Díaz, outro talento da liga portuguesa. Se a transferência se fizer por um preço à volta dos 60 milhões de euros, não acredito que seja um grande risco por um jogador de 22 anos como ele. Ele parece realmente um miúdo com ambição e causou muitos problemas ao Liverpool", reiterou.Darwin Núnez é atualmente o melhor marcador da Liga Bwin, com 25 golos. Tem contrato com o Benfica até junho de 2025 e está blindado por cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.