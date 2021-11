Médio do Benfica na mira de clubes espanhóis

Rafael Brito, médio do Benfica, está na mira de vários clubes espanhóis. Ao que o nosso jornal apurou, foram já feitos contactos exploratórios junto do seu empresário no sentido de perceber quais as condições necessárias para selar um negócio com os encarnados.Brito, 19 anos, leva 11 jogos na equipa B das águias mas é regularmente chamado por Jorge Jesus para treinar com a equipa principal.