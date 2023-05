Médio ofensivo do PSG apontado ao Benfica

A imprensa francesa adianta esta quarta-feira que o Benfica é uma das equipas interessadas na contratação do jovem médio ofensivo Mahamadou Diawara, um jogador de 18 anos que se encontra em final de contrato com o Paris SG. De acordo com o 'Footmercato', além das águias há igualmente interesse do Marselha e do PSV, mas também em aberto a possibilidade do próprio PSG avançar para a oferta de um novo vínculo.