Meio mundo atrás de Darwin: os sete 'tubarões' que vão da Premier League à Bundesliga

Não é segredo que Darwin Núñez será um dos nomes da Liga Bwin a agitar o mercado de verão, numa operação que segundo o 'AS' conta com sete 'tubarões' interessados e muitas condicionantes. O valor, esse, poderá chegar aos 100 milhões de euros Na Premier League surgem Man. United, Arsenal, Liverpool e Manchester City. No caso dos red devils, o jornal espanhol explica que o uruguaio terá sido um pedido expresso do novo treinador, Erik ten Hag. Por outro lado, uma eventual chegada a Anfield deveria sempre estar relacionada à saída de Mohamed Salah, que ainda não tem renovação acertada com os reds . Já os citizens, estão dependentes da chegada - ou não - de Haaland. De resto, o uruguaio seria, indubitavelmente, uma das principais caras do projeto do Arsenal.Barcelona e Atlético Madrid podem ser destinos 'apetecíveis' num país familiar para Darwin, uma vez que o avançado representou o Almería em 2019/20. No caso dos colchoneros , poderia dar-se uma troca de uruguaios. O craque do Benfica chegaria para substituir Luis Suárez, seu companheiro de seleção. No que ao Barcelona diz respeito, a operação seria um pouco mais... complicada. Os catalães, que vivem um momento financeiro delicado, priorizam a contratação de Lewandowski, e só caso essa falhasse se 'lançariam' por Darwin.E o único interessado da Bundesliga é precisamente... o Bayern Munique, que segundo o 'AS' já está de olho no uruguaio para colmatar uma eventual saída de Lewandowski.A mesma fonte refere ainda o PSG, mas uma série de condicionantes, maioritariamente relacionadas com o fair play financeiro, deverão inviabilizar a transferência.