Meité confirmado na Cremonese por empréstimo com opção de compra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Cremonese, da Serie A italiana, anunciou esta quinta-feira a chegada de Soualiho Meïté, do Benfica, por empréstimo que inclui opção de compra.O médio francês foi contratado ao Torino, há um ano, por 7,28 milhões de euros, mas acabaria por nunca se impôr nas águias.Para Roger Schmidt era também uma carta fora do baralho e regressa à liga italiana onde jogou no AC Milan e Torino.Pelo Benfica, Meité, de 28 anos, cumpriu 27 jogos oficiais.