Meité e Otamendi já treinaram às ordens de Jorge Jesus

Soualiho Meité e Nicolás Otamendi já treinaram às ordens de Jorge Jesus, no Seixal. Desta forma, o treinador do Benfica tem o grupo cada vez mais completo para o ataque à primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Spartak Moscovo, na Rússia, a 4 de agosto.





Em relação a Meité, o médio contratado ao Torino por aproximadamente sete milhões de euros foi esta sexta-feira oficializado nos meios de comunicação das águias e já teve a oportunidade de se juntar ao grupo. O franco-marfinense, aliás, pode já ser uma opção para o particular de domingo, diante do Marselha, na Luz.Já Otamendi voltou das férias depois de ter conquistado a Copa América pela Argentina. O experiente central já tinha estado na quinta-feira no Seixal, enquanto a equipa estava no Algarve para o particular frente ao Lille, e realizou alguns exercícios. Agora, junta-se ao grupo.Assim, só mesmo Everton é que ainda não se juntou ao grupo nesta pré-temporada. O extremo também participou na final da Copa América, mas pelo Brasil, e está a cumprir quarentena, que só acaba a 1 de agosto.