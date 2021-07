Meité já está em Lisboa para assinar pelo Benfica

Soualiho Meité já está em Lisboa. O médio franco-marfinense chegou esta quinta-feira a Portugal para ser apresentado como reforço do Benfica acompanhado pelo pai e representante.





Tal comonoticiou em tempo oportuno, o negócio foi fechado na terça-feira, sendo que o Benfica vai pagar aproximadamente sete milhões de euros ao Torino, clube que detinha o passe do centro-campista.Com tudo acertado, Meité vai hoje assinar o contrato válido por cinco temporadas. Amanhã já deverá conhecer o grupo de trabalho e treinar às ordens de Jorge Jesus. É até possível que o médio possa vir a realizar alguns minutos, no domingo, no Estádio da Luz, frente ao Marselha, no último encontro da pré-temporada dos encarnados.Assim, Jorge Jesus vê finalmente reforçado um dos setores em que sentia precisar de um novo jogador. Meité chega para a posição de médio-defensivo, mas também pode atuar um pouco mais à frente. A dimensão física foi um dos aspetos que mais impressionou o treinador das águias.