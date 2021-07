Meité: «Jorge Jesus é exigente. Precisamos de um treinador assim»

Soualiho Meité, o novo camisola 11 do Benfica, deixou elogios a Jorge Jesus, treinador que já conhecia, como o próprio confessou nas primeiras declarações após assinar pelas águias.





"Já o conhecia. É um treinador exigente, mas isso é bom para a equipa. Precisamos de um treinador assim, que trabalhe e nos obrigue a trabalhar forte. Agora vamos trabalhar para estarmos prontos no início da temporada", disse à BTV o médio de 27 anos, contratado ao Torino.No primeiro dia, Meité teve a ajuda preciosa de Taarabt: "Falei com o Adel no primeiro treino porque falamos a mesma língua [francês], mas também porque temos coisas em comum. Não o conhecia antes, mas foi bom e é algo que também é importante para a equipa."Ainda assim, não foi apenas o marroquino a mostrar-se muito disponível no processo de integração: "A minha primeira impressão foi ficar surpreso. O Benfica é mais que um clube. É uma família, é um grupo em que todos estão unidos. Quando entrei pela primeira vez no balneário, todos os jogadores vieram ter comigo, deram-me os parabéns e disseram-me: 'Vais dar-te bem aqui.' Têm um grande espírito e isso é o mais importante."