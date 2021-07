Meité: «Não gosto de futebol em que só temos de defender»

Meité foi este sábado apresentado oficialmente, no relvado do Estádio da Luz, como novo reforço do Benfica. O médio francês, que vai vestir a camisola número '11', assumiu-se como um jogador que gosta de ter bola no pé, elogiou a competitividade da Liga portuguesa e deixou uma promessa aos adeptos encarnados.

"A Liga Portuguesa é boa. Muitas pessoas pensam que o Campeonato português é fácil, mas não é verdade. É uma Liga com muito bons jogadores. Estou feliz por estar no Benfica e vou dar o meu melhor", começou por dizer o médio francês, em declarações à BTV.

Opinião sobre estilo de jogo coincide com a de Jesus

"Não gosto de futebol em que só temos de defender. Gosto de jogar com bola e já percebi que o treinador tem as mesmas ideias para a equipa, ao falar com ele sobre a tática. É algo que é bom para mim. Agora é trabalhar e dar o máximo."

Uma promessa aos adeptos

"O que posso prometer aos adeptos é que vou dar tudo. Vi o Museu, percebi o que significa a Mística do Benfica. Vou dar 100 por cento em cada treino e em cada jogo para os adeptos", terminou.

