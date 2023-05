Melgarejo: «Tacuara é ídolo máximo no Benfica. Depois do Eusébio...»

Lorenzo Melgarejo passou pelo Benfica sem ter particular sucesso, mas nas duas épocas de águia ao peito (entre 2011 e 2013) teve a oportunidade de jogar ao lado de Oscar Cardozo, um avançado com o qual agora partilha balneário no Libertad, do Paraguai. À imprensa do país, o lateral diz-se feliz pelo reencontro com o compatriota e assume que este foi determinante na sua carreira nos encarnados."Foi um dos grandes amigos que me deu a mão quando cheguei ao Benfica. Ajudou-me imenso para poder ter ânimo, pelos conselhos que me deu para ficar e poder jogar no Benfica. Nunca pensei poder voltar a jogar ao lado dele aqui no futebol paraguaio, o Libertad tornou isso possível. Tal como apoiou o Julio Enciso aqui, a mim ajudou-me no Benfica", destacou o antigo jogador das águias, que traçou até uma frase curiosa: "O Tacuara é ídolo máximo no Benfica. Depois do Eusébio creio que vem o Tacuara".