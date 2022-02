Melhor assistência do ano para o campeonato na Luz

Depois da enchente na última quarta-feira - estiveram mais de 54 mil adeptos na receção ao Ajax -, o Benfica voltou a jogar com uma casa bem composta, precisamente com 39.846 espectadores nas bancadas. Quer isto dizer que desde o duelo com o Sporting, a 3 de dezembro e com 48.790 adeptos, que o Estádio da Luz não tinha tanta assistência para uma partida do campeonato.





Com a melhor casa do ano neste duelo com o V. Guimarães, a equipa de Nélson Veríssimo ficou bastante acima da sua média nesta temporada - 29.160 por jogo, correspondente a uma ocupação de 45,5%.