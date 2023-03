Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Melhor ataque da Champions, João Mário no pódio dos goleadores e recorde para Ramos: marcas do Benfica impressionam Após a goleada ao Club Brugge (5-1) e passagem aos 'quartos', as águias continuam a colecionar registos tremendos