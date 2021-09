Melhor golo de agosto foi de Grimaldo: «Espero conseguir mais prémios durante a época»

Grimaldo recebeu esta sexta-feira o prémio de golo do mês de agosto da Liga Bwin, depois do tento apontado na vitória (2-0) do Benfica diante do Gil Vicente, em jogo da 3.ª jornada do campeonato. Um feito que o defesa-esquerdo quer voltar a repetir.





"O mais importante foi a vitória e este golo serviu para fazermos o 2-0. Mas o prémio é importante para mim, até porque é sempre bonito receber um prémio da Liga e espero que este não seja o único desta temporada", começou por referir, para depois completar: "Foi um golo complicado, mas muito bonito. Acho que mereci o prémio e espero conseguir mais durante a época para ajudar o Benfica."Refira-se que o golo de Grimaldo bateu a concorrência de Pedro Gonçalves (Sporting, Xadas (Marítimo), Joãozinho (Estoril), Sauer (Boavista) e Koffi Kouao (Vizela).