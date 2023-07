Menotti elogia Di María: «Coloco-o ao nível de Kempes, Maradona e Messi»

César Luis Menotti, campeão mundial em 1978 pela Argentina, deixou rasgados elogios a Di María e colocou mesmo o futuro reforço do Benfica ao lado das grandes lendas do país."Di María é um jogador que merece o mesmo reconhecimento do que outros excelentes futebolistas. Coloco-o ao nível de Kempes, Maradona e Messi. É um jogador que representou a Argentina como nenhum outro em todos os locais", disse o antigo avançado, de 84 anos, à 'Super Depor Radio'."Aqueles que percebem de futebol respeitam-no de forma incrível e aqueles que o conhecem adoram-no", acrescentou. Di María, recorde-se, cumprirá a segunda passagem pelas águias, chegando a custo zero, e será oficializado como reforço em breve.