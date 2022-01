«Mesmo estádio, gritante dualidade de critérios»: Benfica critica golo anulado ao Estoril diante do FC Porto

No mesmo estádio, gritante dualidade de critérios. pic.twitter.com/SKEhsHOhyz — SL Benfica (@SLBenfica) January 8, 2022

O Benfica criticou a decisão do árbitro António Nobre em anular o que seria o terceiro golo do Estoril frente ao FC Porto - que venceu na Amoreira por 3-2 -, comparando com um outro lance, esta época (na 10.ª jornada), em que foi validado um golo do estorilista Rosier num duelo com as águias, que terminou empatado (1-1)."No mesmo estádio, gritante dualidade de critérios", apontaram os encarnados no Twitter.