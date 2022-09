Messi rendido ao valor de Enzo Fernández: «É um jogador com muita personalidade»

Leo Messi: "A Enzo (Fernández) y a Thiago (Almada) los vi muy bien. Son chicos que ya conocemos, que se entrenaron con nosotros en la última convocatoria". pic.twitter.com/ZcKMJtkD2a — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2022

A Argentina, liderada pela classe ímpar de Lionel Messi, venceu na sexta-feira as Honduras por 3-0 , em Miami Gardens (Florida) num particular que marcou a estreia pelos albicelestes de Enzo Fernández. O médio do Benfica entrou aos 64 minutos, para o lugar de Leandro Paredes, e, cinco minutos depois, recuperou a bola que terminou no bis de Messi e no 3-0 final. No final, o craque fo PSG deixou elogios ao benfiquista e a Thiago Almada."Thiago tem muita frescura, é um jogador muito rápido e forte no um contra um. É muito endiabrado, não tem medo de ninguém. Enzo é um jogador com muita personalidade, com bom pé. São dois jogadores espectaculares", disse Messi.