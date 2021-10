Metro de Lisboa no debate: «Benfica não precisa de carros estacionados para trazer gente à Luz»

O metro de Lisboa foi outro dos assuntos abordados no debate entre os candidatos à presidência do Benfica, com Francisco Benitez a propor que se construa uma passagem direta para o Estádio da Luz e rentabilizar ainda o espaço envolvente ao recinto das águias.





"Temos dois planos grandes, para modernizar e rentabilizar. Ao nível do estádio, melhorar a dinâmica, com novos painéis, para passar publicidade nos anéis do estádio. As cadeiras, agora rosas... também se pode melhorar nesse ponto. Depois queremos transformar o estádio para viver fora dos grandes jogos. Rentabilizar, por exemplo, o parque de estacionamento do estádio. Vai passar uma estação de metro aqui perto e se se falar com o Metro de Lisboa sobre construir uma estação com uma galeria direta ao estádio, podemos fazer com que as pessoas deixem o carro aqui e vão para o centro de Lisboa. Pavilhões? Renovar painéis e melhorar condições de conforto", salientou.Já Rui Costa anunciou um plano para a reconstrução do espaço exterior ao recinto, mas lembrou que o clube "não precisa de carros estacionados para trazer gente ao estádio"."O interior do Estádio, excetuando o som, parece que é para melhorar, as luzes, as cadeiras já falamos, sobre os ecrãs estamos todos de acordo. Queremos dar mais imponência ao estádio por fora e criar uma simbiose entre o fora e o dentro. As ações dentro do estádio têm a ver com as naturais remodelações pelos anos que o estádio tem para modernizar. Há já um desenho para o exterior do pavilhão entre a área comercial e os pavilhões, parece que não há distinção de nada. Estamos a criar um desenho para o exterior dos pavilhões e queremos mais dinâmica à volta dos pavilhões. O Benfica não precisa de carros estacionados para trazer gente ao estádio. Precisa que as pessoas venham ao estádio para vir ao estádio. Importante é criar atividades utilizando o museu, o que queremos fazer à volta dos pavilhões para dar vida ao clube", reiterou.